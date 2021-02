Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will gegen die Abwanderung in Steueroasen vorgehen. Das berichtet die "Rheinische Post" und beruft sich auf einen Gesetzentwurf. Demnach sollen für Steuerpflichtige, die in solchen Gebieten Geschäfte machten, künftig strengere Dokumentations- und Auskunftspflichten gelten. Mit Steueroasen sind Regionen gemeint, die sich nicht an internationale Steuerstandards halten.