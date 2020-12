per Mail teilen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) muss sich vor dem Bundestag den Fragen zum sogenannten Cum-Ex-Skandal stellen. Dabei geht es um die Rolle des Finanzministeriums bei den milliardenschweren Betrugsfällen der Hamburger Warburg-Bank. Zudem vertritt Scholz als Vizekanzler die Bundesregierung bei einer offiziellen Regierungsbefragung. Dabei wird es voraussichtlich auch um seine Rolle im Bilanzskandal des Zahlungsdienstleisters Wirecard gehen. Am Nachmittag will sich Scholz in der Bundestagdebatte selbst zu den Themen äußern.