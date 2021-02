per Mail teilen

Friseure haben schon lange zu, Kosmetikerinnen und Fußpfleger auch - unsere Kolumnistin Constance Schirra bemerkt gewisse Veränderungen an sich.

Natürlich ist das völlig wurscht. ABER TROTZDEM! Hat schon jemand gesehen, wie wir alle aussehen, nach einem Jahr Corona!!! ICH habe mittlerweile Ohren wie Prinz Charles! Haare wie Janis Joplin bei Woodstock! Meine Körperkonturen ähneln denen einer Seekuh! Und haben Sie mal ein Auge auf Peter Altmaier geworfen? Unser Wirtschaftsminister kann sich vielleicht bald ein Zöpfchen im Nacken flechten.

Die Kolumne von Constance Schirra können Sie hier auch im Audio hören:

Dann sah ich neulich Sakia Esken und dachte: Lieber Himmel, so lange haben die Friseure jetzt ja nun auch noch nicht zu. War gar nicht Saskia Esken, war Kirsten Lühmann. Wer auch immer das ist. Kommt in unseren Medien vermutlich nie zu Wort, weil vorher immer schon Christian Lindner da ist. Oder Heiko Maas, Mensch… unser kleinster Minister versteht es, sich ganz groß in Szene zu setzen. Aber… Lindner und Maas - die zwei sehen als einzige eigentlich gut aus wie immer. Ne, das stimmt nicht, Toni Hofreiter sieht auch gut aus wie immer.

"Ein Baumfalke mit Prinz-Charles-Ohren!"

Und dann diese Masken! Guck ich einmal in den Spiegel und was sehe ich! Zwei Augen über einem grellbunten Stück Stoff mit giftgrünen Pudeln. Jetzt is‘ aber gut, sag‘ ich zu den Pudeln. Sie schlichen sich. Sind eh nicht mehr erlaubt, solche Masken, nur noch medizinische. Mit denen sehe ich aus wie ein Baumfalke. Ein Baumfalke mit Prinz-Charles-Ohren! Aber wenigstens sind die Masken weiß. Weiß passt zu allem. Auch zur Jogginghose.

Ich trage nur noch Jogginghosen. Seekuhähnliche Menschen sind zwingend auf Jogginghosen angewiesen. Gut, dass die jetzt modern sind. Ich würde es Peter Altmaier nicht verübeln, träte er in Jogginghose im Bundestag auf. Wieso komme ich von der Seekuh immer auf Peter Altmaier? Seekühe sind liebenswerte, gutmütige Wesen. Deshalb! Jedenfalls: Der Absatz von Jogginghosen ist 2020 um knapp 50 Prozent gestiegen. Im Gegensatz dazu ist der Absatz von Anzügen um fast 60 Prozent gesunken. Schon klar, wer dafür sorgt, dass die Branche nicht völlig vor die Hunde geht, ja… Logisch! Lindner und Maas.

Hundesalons geöffnet

Apropos Hunde…. Hundesalons in Baden-Württemberg dürfen trotz Corona öffnen. Darf doch nicht wahr sein! Mein Pudel geht besser frisiert vor die Tür als ich??? Wobei… ich hab‘ ja gar keinen Pudel, nicht mal mehr auf der Maske. Wenigstens kann ich eine Mütze anziehen. Was bin ich froh, dass Winter ist. Auch, weil die Fußpfleger alle zu haben…. ich will nicht weiter drüber sprechen!

Ne, wir sind gerade nicht schön. Und ja, das ist völlig wurscht. ABER TROTZDEM!