Schöner Älterwerden mit Abba

Im Jahr 2021 erschienen binnen weniger Tage zwei langersehnte Alben, eines von Abba, das andere von Adele. Popmusik wird unsterblich bei so viel Schönheit und Aufrichtigkeit, meint Martin Rupps.

Älterwerden ist ärgerlich, aber 2021 hat sich der Aufwand mindestens einmal gelohnt. Vier Jahrzehnte haben mich Abba, die schwedische Popgruppe, auf ein neues Album warten lassen. Ich glaubte schon nicht mehr daran. Vorher würden John Lennon und George Harrison vom Himmel fahren für ein weiteres Beatles-Konzert.

Die schwedische Popgruppe Abba legte 2021 nach 40 Jahren ein neues Album vor. Älterwerden ist vielleicht gar nicht so schlimm, meint Martin Rupps. picture-alliance / Reportdienste Baillie Walsh

Als ich die Scheibe „Voyage“ zum ersten Mal in den CD-Player legte und auf "Start" drückte, war das ein magischer Moment. "I still have faith in you" singt Frida. Plötzlich begann eine Zeitreise in meine Kindheit und Jugend. Agnetha war meine erste unerfüllte Liebe. Die Abba-Singles "S.O.S." und "Mama Mia" zählten zu den ersten im Schrank. Ich ging mal mit einem Abba-Poster zum Friseur, weil ich denselben Haarschnitt haben wollte wie Björn.

Authentische Lieder über Glück und Verlust

Ich glaube, viele Käuferinnen und Käufer der CD bzw. der Download-Dateien haben ebenfalls nostalgische Gefühle empfunden. Die Scheibe erinnert noch einmal an die große musikalische Bedeutung der Schweden für eine oder zwei Generationen. Agnetha, Frida, Björn und Benny haben uns an ihrer Liebe und ihrem Leiden, an ihren Triumpfen und Niederlagen teilhaben lassen. Sie taten es so authentisch, dass wir mitzufühlen glaubten wie enge Freundinnen oder Freunde. Umgekehrt begleiteten sie unser Glück und unser Leid, das Gelingen und Scheitern von Partnerschaften.

Nur wenige Tage nach Abbas "Voyage" erschien "Adele 30" - ebenfalls ein langersehntes Album, auf das die Fans sechs Jahre warten mussten. Auch Adele kehrt ihr Innerstes nach außen, teilt mit der Welt Ihre Angst und den Schmerz über eine gescheiterte Beziehung. Auch Adeles Musik dürfte - wie die von Abba - unsterblich sein dank ihrer Schönheit und Aufrichtigkeit. Vielleicht ist Älterwerden ja doch nicht so schlimm.