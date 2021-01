per Mail teilen

Schnelltests für daheim - das plant Bundesgesundheitsminister Spahn laut einem Medienbericht. Für die Spuck- oder Gurgeltests würde dann kein Arzt benötigt. Dafür will Spahn eine entsprechende Verordnung ändern.

Die Menschen sollen künftig Corona-Schnelltests zu Hause machen können. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will den sogeannten Arztvorbehalt in der Medizinprodukte-Abgabeverordnung aufheben. Das berichtet die "Rheinische Post". Dann können auch Laien Tests vornehmen, die in Apotheken verkauft werden sollen.

Studien: Laien erzielen gute Ergebnisse

Der Apothekerverband Nordrhein findet die Pläne gut. Verbandschef Thomas Preis sagte der "Rheinischen Post", Studien hätten gezeigt, dass Laien gute Ergebnisse erzielen würden. Allerdings würden vermutlich Spuck- oder Gurgeltests zum Einsatz kommen. Sie sind in der Anwendung deutlich einfacher als beispielsweise ein Test, bei dem ein Rachenabstrich gemacht werden muss.

Zehn bis 15 Euro pro Test

Die neuen Antigen-Schnelltests, die auch von Laien genutzt werden können, sind derzeit noch in der Entwicklung. Preis geht aber davon aus, dass die Tests schon Ende Januar in den Apotheken erhältlich sind - zum Preis von zehn bis 15 Euro.