In der Stuttgarter Innenstadt ist ein erster Schnell-Lade-Park für E-Autos in Betrieb gegangen. Nach Angaben der baden-württembergischen Landesregierung ist er der erste seiner Art in Deutschland. Die Anlage verfügt über sechs High Power Ladesäulen im sogenannten Hyper-Netz des Energiekonzerns EnBW. In den 15 größten Städten Baden-Württembergs sollen bald weitere Schnell-Lade-Parks entstehen.