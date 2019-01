Der Winter zeigt sich allmählich von seiner harten Seite: Starker Schneefall trifft vor allem Bayern. In Baden-Württemberg krachte es mancherorts.

Ausgerechnet am Rückreise-Wochenende verwandelt der Winter vielerorts die Straßen in Rutschbahnen. Seit dem Morgen hat es in Baden-Württemberg einige Dutzend Unfälle gegeben. In Rheinland-Pfalz bleibt es zurzeit eher regnerisch - laut Vorhersage kann es im Bergland vereinzelt schneien. Auf der schneebedeckten A6 bei Kaiserslautern kamen mehrere Lastwagen ins Rutschen. Ein Lkw mit Sommerreifen landete in der Leitplanke.

Im Süden Bayerns und in Österreich schneit es besonders stark. Am Münchner Flughafen sind deshalb bislang 120 Flüge gestrichen worden. Weitere Flugzeuge haben wetterbedingt Verspätung.

In einem Tal in der Steiermark sitzen 600 Bewohner und Touristen fest, weil Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt werden mussten.