Das österreichische Bundesland Kärnten ist besonders betroffen von Schneechaos, Schlammlawinen und Hochwasser. Dort sind einige Orte von der Außenwelt abgeschnitten, Straßen sind verschüttet, es drohen weitere Murenabgänge.

Kurt Schober ist Bürgermeister in der Gemeinde Flattach im Mölltal. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit ihm über die aktuelle Situation gesprochen:

Stefan Eich: Wie sieht es im Moment bei Ihnen aus?

Bürgermeister Kurt Schober: Die Situation ist sehr sehr angespannt, es ist das ganze Mölltal abgeschnitten, die Mölltal-Bundesstraße 106 ist gesperrt. Hier in Flattach fangen wir gerade mit den Evakuierungsmaßnahmen an. Es gibt Gehöfte, die unpassierbar sind, dort werden die Personen gerade von Hubschraubern ausgeflogen und in sichere Unterkünfte gebracht. Wir haben starke Murenabgänge. Es hat erst geschneit und dann einen Tag durchgeregnet, die Böden und Hanglagen sind aufgeweicht.

Ist es eine Lage wie sie immer mal wieder vorkommt oder doch etwas besonderes?

Für uns ist die Lage komplett neu. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Wenn man das Mölltal weiter hinaufschaut sind dort bis zu 1,50 Meter Schnee und der rutscht das Mölltal herunter, wo der Schnee in Regen übergegangen ist. Da haben wir dann die Menge in Liter Wasser und genau das macht uns Kopfzerbrechen.

Haben Sie genügend Einsatzkräfte und Material, um den Bürgern helfen zu können?

Es ist eine Spitzenleistung von unserer Gastronomie- und Hotellerie. Wir haben von gestern auf heute über 200 Personen evakuieren und unterbringen müssen. Das Bundesheer ist momentan mit den Evakuierungsflügen im Einsatz und wir haben Sachverständige vom Roten Kreuz, von der Bergrettung und Feuerwehr bei uns im Ort. Wir sehen langsam das Ausmaß der Katastrophe. In der Nacht haben wir davon nichts mitbekommen.

Wie sind die Wetterprognosen?

Heute ist ein entspannter Tag. Aber morgen soll es schon wieder Regen geben, wir wissen nicht genau wie es kommt.