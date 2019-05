Milliarden Schnaken schlüpfen am Oberrhein. Bürgermeister fordern Soforthilfe für ihre Kommunen. Dabei soll die Tigermücke viel gefährlicher sein. Die Schnake tue "nur weh".

Der Ministerialdirektor im baden-württembergischen Gesundheitsministerium, Wolf-Dietrich Hammann, sieht keine Gesundheitsgefahren durch die drohende Schnakenplage am Oberrhein. Hammann sagte im SWR: "Es ist ungeheuer lästig und es tut weh. Es geht aber keine Gesundheitsgefahr davon aus."

Dauer 03:31 min Schnakenplage: Wie ist Bedrohungslage? Wie dramatisch ist denn die Bedrohung durch die angekündigte Schnakenplage wirklich? Darüber spricht Wolf-Dietrich Hammann, Ministerialdirektor im Gesundheitsministerium Baden-Württemberg, mit SWR Aktuell Moderator Sebastian Felser.

Die aggressive Tigermücke ist viel gefährlicher

Nicht die normale Schnake sei das Problem, sondern die Tigermücke. Sie könne gefährliche tropische Krankheiten wie das Dengue- oder Chikungunya-Virus übertragen. Vereinzelt trete sie entlang der Rheinschiene auf: "Die legt ihre Eier aber nicht in den Rheinauen ab, sondern in stehende Gewässer wie Regentonnen oder Topfuntersetzer."

Bürgermeister fordern unter Zeitdruck Soforthilfe vom Land

Ob das Land Baden-Württemberg finanzielle Hilfe zur Schnaken-Bekämpfung liefert, werde heute besprochen, so Hammann. Bei der Präsidiumssitzung der KABS, der kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage werde die Forderung der Bürgermeister diskutiert.

Höchstens die Hälfte der Schnaken kann getötet werden

Normalerweise hätte die KABS diese und nächste Woche im Lufteinsatz Milliarden von Schnakenlarven am Oberrhein bekämpft. So sollte verhindert werden, dass sie schlüpfen. Wegen zwei kaputter Hubschrauber kann nur maximal die Hälfte dieser Population getötet werden. Deshalb haben sich die Bürgermeister der betroffenen Kommunen mit der Bitte um Soforthilfe an das Innen- und das Gesundheitsministerium in Stuttgart gewandt.