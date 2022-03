Meinung: Schluss mit dem Gejammer

Kann es nicht einmal wieder gute Nachrichten geben? Die schlechten sind so schwer auszuhalten, meint Constance Schirra.

Wirklich! Einmal morgens NUR gute Nachrichten: Der Klimawandel ist gestoppt; der Hunger ausgemerzt; Rechtsextremismus gibt’s nicht mehr; die CDU hat Hans-Georg Maaßen rausgeschmissen; die SPD Gerhard Schröder; alles wird günstiger; es gibt ein Medikament gegen Krebs; die Vereinten Nationen haben einstimmig einen verbindlichen Friedensvertrag für die ganze Welt verabschiedet!

Ich würde so knallvergnügt erwachen! Stattdessen ist die Nachrichtenlage düster, düsterer, am düstersten: Der Klimawandel schreitet voran; der Hunger wächst; mehr Rechtsextremisten verüben mehr rechtsextremistische Straftaten; die CDU duldet Schröder, die SPD Maaßen oder umgekehrt; alles wird teurer; neben Krebs sterben die Menschen jetzt auch an Covid. Und statt eines weltumspannenden Friedens gibt es nun noch Krieg in Europa. Krieg! Neeee… nicht auch noch das… was soll man denn noch verkraften… Oh Jammer!

Russlands zweiwöchiger Krieg in der Ukraine hat Tausende von Menschen getötet und mehr als zwei Millionen Menschen zur Flucht gezwungen dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Efrem Lukatsky

Mein Kopf ist schon so voll! Krankenwagen, Intensivbetten, Beatmungsgeräte… Jetzt kommen die schrecklichsten aller Schreckensbilder dazu: Bomben, Panzer, Atompilze, Bunker, Raketen, Soldaten! Vor meinen Augen tanzen Überschriften wie leuchtende Reklameschilder: "Swetlanas Tränen", "Helft uns", "Aktien-Schock", "Erdgas-Beben", "Papi, müssen wir jetzt alle sterben"… Ich halte das nicht mehr aus! Ich muss etwas dagegen tun! "Werden Sie aktiv gegen den Krieg", raten Psychologen.

"Stoppt Krieg!" Kerzen anzünden!

Also gut! Pappschild hochhalten: "Stoppt Krieg!" Kerzen anzünden! Friedenslieder singen! Putin einen Brief schreiben: "Lieber Herr Putin, bitte hören Sie auf…" Nein, doch nicht LIEBER! Also keinen Brief, besser den Flüchtlingen spenden: Decken, Kleider, Spiele, Geld… verflixt, verehrte Psychologen! Es hilft alles nichts! Mir nicht und den Menschen in der Ukraine erst recht nicht. Und der Kerl im Kreml ist völlig unbeeindruckt. Das ist alles zu viel! Die Welt ist so schlecht! Kann es nicht mal wieder gute Nachrichten geben? Oh Jammer!

Ich könnte nach Nordkorea auswandern. Da feiern die Medien jeden Tag ihren "geliebten Führer". Oder nach Russland. Da gibt es gar keinen Krieg. Da gibt es nur eine "Spezial-Militäroperation". Da hätte ich meine guten Nachrichten. Aber dafür… ein ziemlich miserables Leben, stelle ich mir vor. Ich müsste vielleicht hungern, dürfte nicht meine Meinung sagen, würde womöglich verfolgt, drangsaliert, gefoltert, inhaftiert, umgebracht.

Ja, ich höre jeden Tag schlimme Nachrichten. Hadere mit der Welt. Bin wütend. Hilflos. Habe Angst. Und das muss ich aushalten. Und das tut weh. Aber was ist das schon gegen das, was Menschen im Krieg aushalten müssen. Also: Schluss mit meinem Gejammer. Die Welt ist, wie sie ist. Ich tue mein Bestes. Und habe verdammt viel Glück.