Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg ist als Neuling in den Kader der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft berufen worden. Der neue Bundestrainer Hansi Flick hat den 21-jährigen Abwehrspieler ausgewählt. Die Mannschaft trifft sich am Sonntag in Stuttgart. Danach stehen Länderspiele gegen Armenien und Island an.