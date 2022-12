Meinung: Galeria Deutschland

per Mail teilen

2023 gehen das Branchensterben und der Ukraine-Krieg weiter. Das Jahr könnte für Deutschland wirtschaftlich schlimmer werden als 2022, meint Martin Rupps.

Die Batterie ersetzt das Benzin. Internethändler zwingen den Elektromarkt zur Aufgabe. Im Kapitalismus vernichtet der technische Fortschritt alle paar Jahre massenhaft Arbeitsplätze. Und schafft jedes Mal neue. Deutsche Bundesregierungen kamen bis jetzt mit dem wiederkehrenden Branchensterben ganz gut klar, die schwarz-rote Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeitweise sogar ohne neue Schulden.

Die Meinung von Martin Rupps

Aus und vorbei. Die ersten zwei Pandemie-Jahre haben viele Menschen in Deutschland ärmer gemacht. Hinzu kam im dritten der Ukraine-Krieg, der die Preise für Lebensmittel und Energie explodieren lässt. So viele Menschen wie lange nicht mehr müssen jeden Cent umdrehen oder wissen nicht, womit sie ihren Grundbedarf decken sollen.

Pandemie und Energiekrise machten ärmer

Das Branchensterben nimmt keine Auszeit wegen des Ukraine-Krieges. Die Geldreserven vieler kleiner und mittlerer Unternehmen sind aufgebraucht. Große Kaufhaus-Ketten haben Schulden aufgetürmt. Unrentable Standorte werden geschlossen oder weitergereicht wie sauer Bier. Dienstleistungsbereiche, etwa die Gastronomie, erleben Einbußen, weil die Menschen ihr Geld anderswo brauchen.

2023 wird, fürchte ich, wirtschaftlich nicht besser als 2022. Die Bundesregierung selbst erwartet eine Rezession im neuen Jahr. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagt fallende Gaspreise frühestens in zwölf Monaten voraus. Die Bundesregierung hat im ausgehenden Jahr so viele neue Schulden gemacht wie keine zuvor. Sie könnte 2023 in die Verlegenheit kommen, immer neue Feuer zu löschen mit einer abnehmenden Menge Wasser.