per Mail teilen

Eine uralte Schlange hat in den USA Eier gelegt und damit auch Forscher überrascht. Die 60 Jahre alte Python ist die älteste Schlange, die sich je in einem Zoo fortgepflanzt hat. Außerdem ist sie vor 20 Jahren das letzte Mal mit einem Männchen zusammengewesen. Die Experten vermuten, dass sie die Erbinformationen über die Zeit in sich gespeichert hat.