Wie am Donnerstag bekannt wurde, sind am Wochenende vor der Küste des Senegal mindestens 140 Migranten ertrunken. Nach Informationen der Vereinten Nationen hatte ihr Boot Feuer gefangen und war gekentert. Medien vor Ort berichten von 59 geretteten Menschen. Das Boot war auf dem Atlantik in Richtung Kanarische Inseln unterwegs.