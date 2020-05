Ein vor Lampedusa festliegendes deutsches Handelsschiff darf weiter nicht in Italien anlegen. Es war am Montag von den maltesischen Behörden angewiesen worden, sich an einer Rettungsaktion für Migranten zu beteiligen. Die Besatzung des Frachters hat 77 Menschen aufgenommen, kann diese aber bisher nicht an Land bringen, weil sich Italien und Malta als unsichere Häfen deklariert haben. Nach Angaben der Reederei werden an Bord inzwischen Wasser und Nahrung knapp.