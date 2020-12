Nachdem ein Spezialflugzeug den russischen Oppositionspolitiker Nawalny nach Deutschland gebracht hat, wird er an der Berliner Charité eingehend untersucht und behandelt.

Einzelheiten zu seinem Gesundheitszustand werde es voraussichtlich erst am Montag geben, sagte eine Sprecherin der Klinik. Alexej Nawalny liegt immer noch im Koma. Aus seinem Umfeld hieß es, sein Zustand sei stabil.

Nach längerem Zögern hatten die Ärzte im sibirischen Omsk dem Transport nach Deutschland zugestimmt. Sie sind der Meinung, dass Nawalny an einer Stoffwechsel-Störung leidet. Das sagte der Klinikleiter. Ursache sei demnach ein niedriger Blutzucker-Spiegel.

Familie und Freunde des Kreml-Kritikers gehen weiter davon aus, dass er vergiftet wurde.

Ärzte in Omsk stimmen Verlegung von Nawalny zu

Am Freitagabend hatten die Ärzte ihre Einschätzung zum Transport geändert. Der stellvertretende Chefarzt der Klinik in Omsk, Anatoli Kalinitschenko, sagte: "Wir haben keine Einwände gegen eine Verlegung in ein anderes Krankenhaus." Der Zustand von Nawalny sei stabil, so Kalinitschenko. Er äußerte sich auch zur Ursache von Nawalnys Zustand: Eine Vergiftung habe man endgültig ausgeschlossen, erklärte er.

Nawalnys Sprecherin, Kira Karmysch, kritisierte, dass die Ärzte so lange für die Entscheidung gebraucht hätten. Sie kritisierte auf Twitter: "Das Transportverbot für Alexej ist eine direkte Bedrohung für sein Leben." Es solle so nur Zeit gewonnen werden, damit "das Gift in seinem Körper nicht mehr nachgewiesen werden kann".

Nawalny lag seit Donnerstag in der Klinik in Omsk. Die Stadt liegt 4.000 Kilometer von Berlin entfernt. Eine Sondermaschine mit deutschen Ärzten und Ausrüstung an Bord war bereits vor Ort.

Plötzlich das Bewusstsein verloren

Nawalny hatte nach Angaben seiner Sprecherin während eines Fluges plötzlich das Bewusstsein verloren, was sie auf eine absichtlich herbeigeführte Vergiftung zurückführte.

Palina Milling hat recherchiert, was vor Nawalnys Einlieferung ins Krankenhaus geschah:

Kreml wünscht baldige Genesung

Der Kreml wünschte Nawalny derweil baldige Genesung. "Wir wissen, dass er sich in einem ernsten Zustand befindet", sagte der Sprecher von Russlands Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow. "Wie jedem Bürger der Russischen Föderation wünschen wir ihm eine schnelle Genesung."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgefordert, die Hintergründe des Falls Nawalny aufzuklären. Er hoffe, dass alle, die etwas dazu beitragen könnten, es auch tatsächlich täten, sagte Steinmeier.

Grüne Flüssigkeit ins Auge gesprüht

Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker von Präsident Wladimir Putin. Die Stiftung des Anwalts deckt immer wieder Fälle von Korruption auf. Während seines Zusammenbruchs war er auf einer Reise durch Russland, um die Wahl von Putin-Unterstützern bei landesweiten Regionalwahlen im September zu verhindern.

Nawalny war in der Vergangenheit bereits mehrfach attackiert worden: 2017 wurde er am Auge verletzt, als Angreifer ihn vor seinem Büro mit einer antiseptischen grünen Flüssigkeit besprühten. Im August vergangenen Jahres erlitt Nawalny in Polizeigewahrsam Hautausschläge und sein Gesicht schwoll an. Er saß damals eine kurze Haftstrafe wegen Anstiftung zu ungenehmigten Protesten ab.

Immer wieder Anschläge auf Aktivisten und Gegner Putins

Ärzte im Krankenhaus sagten anschließend, er habe eine allergische Reaktion erlitten, doch Nawalny forderte Ermittlungen wegen Vergiftung. In den vergangenen Jahrzehnten hat es immer wieder Giftanschläge auf russische Aktivisten gegeben.

Weltweit Schlagzeilen machte etwa der Nowitschok-Anschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia im März 2018 im englischen Salisbury. Beide entgingen nur knapp dem Tod. Westliche Geheimdienste beschuldigen die russische Regierung, den Anschlag als Vergeltung für Skripals Tätigkeit als Doppelagent veranlasst zu haben.