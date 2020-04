Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich nach der Genesung von seiner Coronavirus-Infektion zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Formel 1 will ihre wegen der Corona-Pandemie verschobene Saison im Juli starten. Italien lockert Corona-Beschränkungen ab dem 4. Mai. Alle wichtigen Entwicklungen finden Sie in unserem Live-Blog. mehr...