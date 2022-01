per Mail teilen

Eine verkürzte Quarantäne, 2G-Plus in der Gastronomie und eine mögliche Rückkehr der Epidemischen Lage von nationaler Tragweite: Bund und Länder diskutieren am Freitag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. SWR Hauptstadtkorrespondent Axel Primavesi mit einer ersten Einschätzung zu den Bund-Länder-Gesprächen.