Schafft RLP 1,5 Millionen Impfungen bis Weihnachten?

Die Landesregierung drückt aufs Tempo: Sie peilt bis Weihnachten 1,5 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus an. Ist das noch machbar?

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte Ende November ein ehrgeiziges Ziel ausgegeben: Um die aktuelle Corona-Welle in den Griff zu bekommen, will sie, dass landauf, landab in Impfzentren, Impfbussen und Arztpraxen in den Tagen bis Weihnachten insgesamt 1,5 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht werden. Bundesweit sollen es nach dem Willen der Bundesregierung 30 Millionen Impfdosen sein.

Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen jedoch: Aktuell ist nicht einmal die Hälfte der avisierten 1,5 Millionen Impfungen in Rheinland-Pfalz verabreicht worden.

Zahl der Booster-Impfungen in Rheinland-Pfalz zieht an

Um die Marke zu erreichen, muss das Impftempo im Land erhöht werden. Es fällt derzeit unterschiedlich aus: So steigt die Zahl der Drittimpfungen kontinuierlich an, weil sich seit August immer mehr Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer boostern lassen, um ihren Impfschutz zu verlängern. Bei den Erstimpfungen bewegt sich die Zahl hingegen seit Wochen auf einem deutlich niedrigeren Niveau.

Start von Kinderimpfungen gegen Corona in dieser Woche

Die Erstimpfungen könnten in dieser Woche allerdings wieder Fahrt aufnehmen, denn ab 16. Dezember sollen in Rheinland-Pfalz auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft werden. Nach Angaben des Landes wurden im Vorfeld bereits mehr als 20.000 Kinder über das Landesimpfportal registriert. Rund 250.000 Jungen und Mädchen kämen in der entsprechenden Altersgruppe insgesamt in Frage.

Auch der Landesverband der Kinder- und Jugendärzte bestätigt, dass das Interesse von Eltern, ihre Kinder gegen Corona impfen zu lassen, offenbar sehr groß ist.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat die Impfung gegen Covid-19 zunächst für Kinder mit Vorerkankungen empfohlen. Beispielsweise, wenn sie übergewichtig sind, schweres Asthma oder Tumorerkrankungen haben. Sie bekommen einen für sie angepassten Impfstoff von BioNTech. Eltern können ihre Kinder auf eigenen Wunsch aber auch impfen, wenn sie gesund sind. Voraussetzung ist ein ärztliches Aufklärungsgespräch.

Rheinland-Pfalz hofft auf Impfwillige bei Sonderimpfterminen

Um die Zahl von 1,5 Millionen Impfungen bis Weihnachten noch zu erreichen, setzt Rheinland-Pfalz nach eigenen Angaben jetzt auf Sonderimpftermine für Familien und für bestimmte Berufsgruppen. Termine dafür sind auf der Internetseite des Landes gelistet.

