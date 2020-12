Bayern hat es vorgemacht und will am Mittwoch den Katastrophenfall ausrufen. Auch weitere Länder denken über verschärfte Maßnahmen nach. Reicht der aktuelle Teil-Lockdown?

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) regte an, dass sich Vertreter von Bund und Ländern in dieser oder der nächsten Woche zu einem weiteren Corona-Krisengipfel treffen. Die Politik müsse mindestens für die Hotspots noch einmal deutlich schärfere Regeln aufstellen, sagte Braun auf "bild.de".

Die Zahl der Neuinfektionen müsse so schnell wie möglich auf unter 50 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gebracht werden. Wenn Kontakte konsequent beschränkt würden, wie dies in Frankreich und Belgien geschehen sei, sei dieses Ziel innerhalb von drei Wochen zu schaffen.

Neue Konferenz erst für 4. Januar geplant

Bisher ist eine neue Bund-Länder-Konferenz erst für den 4. Januar geplant. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte aber schon erklärt, dass man sich notfalls auch nochmal vor Weihnachten zusammenschalten könne: "Wir stehen jederzeit zur Verfügung, wenn irgendetwas ist, wo man sagt: Die Hütte brennt, sage ich mal."

Städte- und Gemeindebund zweifelt an Lockerungen zu Weihnachten

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund zweifelt daran, dass über die Weihnachtstage Kontaktbeschränkungen überhaupt gelockert werden sollten. Man solle erstmal weiter abwarten, wie sich die Zahlen in den nächsten eineinhalb Wochen entwickeln, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Rheinischen Post".

BW-Städtetagspräsident für harten Lockdown in den Ferien

Zuvor hatte schon der Präsident des Städtetags Baden-Württemberg, Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), sich für einen harten Lockdown in den Weihnachtsferien ausgesprochen. Mit kleinen regionalen Verschärfungen von Maßnahmen sei man mittlerweile an einer Grenze angelangt, sagte Kurz dem SWR.

Mannheim hatte beispielsweise zuletzt eine nächtliche Ausgangssperre erlassen. Ein harter Lockdown sollte nach Ansicht von Kurz auch den Einzelhandel und Teile der Wirtschaft betreffen. Er müsse zeitlich begrenzt sein und könne nur überregional von Bund und Ländern beschlossen werden. Kurz glaubt, dass auch die Bevölkerung einen harten Lockdown im Vergleich zu einem immer wieder verlängerten Lockdown-Light bevorzugt.

Bayern plant scharfe Einschränkungen

Bayern hat Lockerungen mindestens zu Silvester gekippt und seinen Kurs insgesamt verschärft. Landesweit sollen diese Woche strenge Ausgangsbeschränkungen in Kraft treten - vorausgesetzt der bayerische Landtag stimmt zu.

Dann gilt bis Januar erneut der Katastrophenfall und Menschen dürfen ihre Wohnungen nur noch aus triftigen Gründen verlassen, etwa zur Arbeit, zum Einkaufen, für den Arztbesuch oder Gottesdienstbesuch. Erlaubt sind auch Besuche bei alten und kranken Menschen.

Auch Sachsen, das ähnlich hohe Infektionszahlen aufweist, will in den Hotspots nachsteuern. Und nach Informationen der Funke-Mediengruppe will Thüringen die Corona-Maßnahmen auch an Weihnachten nicht lockern.