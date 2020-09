per Mail teilen

Der Automobilzulieferer Schaeffler will bis Ende 2022 bis zu 4.400 weitere Stellen in Deutschland und Europa abbauen. Das teilte das Unternehmen mit. Inwieweit der Standort im badischen Bühl betroffen ist, ist noch unklar. Allerdings soll Bühl zum Kompetenz-Zentrum für E-Mobilität und die Serienfertigung von Elektromotoren ausgebaut werden. Dafür sollen 500 Stellen entstehen. Schaeffler hatte bereits im vergangenen Jahr angefangen, Tausende Stellen abzubauen. Die Corona-Krise ließ den Zulieferer tief in die roten Zahlen rutschen.