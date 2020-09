per Mail teilen

Videostreaming wirkt sich auf das Klima aus - aber deutlich weniger als gedacht. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Umweltbundesamt in Auftrag gegeben hat. Demnach kommt es drauf an, wie man streamt.

Laut Studie hängt der CO2-Ausstoß auch davon ab, wie man streamt: Streamen in hoher HD-Qualität verursacht mehr Daten und damit CO2 als eine niedrigere Auflösung. Über WLAN ist die CO2-Bilanz deutlich besser als über das Mobilfunknetz. Unterschiede gibt es aber auch da: Der alte 3G-Standard ist am klimaschädlichsten - da fallen im Zweifel bis zu 90 Gramm CO2 pro Stunde Videostream an. Beim modernen 5G-Netz sind es dagegen nur 5 Gramm.

Die Forderung von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) deshalb: Mehr öffentliche WLAN-Hotspots und mehr Investitionen in Glasfasernetze. Außerdem rät sie, die Autoplay-Funktion in sozialen Netzwerken auszustellen.

Die aktuelle Studie ist die erste, die nicht auf Annahmen beruht, sondern auf reale Nutzungsdaten zurückgreift.

Der Chef des Umweltbundesamts, Dirk Messner sagt, die Ergebnisse der Studie seien eine gute Nachricht für Film- und Serienfreunde. Es sei aber wichtig, die klimafreundlichsten Übertragungswege zu finden - weil die Datenmenge in Zukunft deutlich steigen werde.