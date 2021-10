Kreuzzug der Heuchler gegen Facebook

In der Schadenfreude über den Facebook-Ausfall steckt die Anerkennung, dass Mark Zuckerberg einen Welterfolg gelandet hat. Die moralische Entrüstung über Facebook und Co. geht ins Leere, meint Martin Rupps.

Am Dienstag geht weltweit die Schadenfreude um über den Totalausfall von Facebook und Co. am Abend zuvor. Es ist die Schadenfreude eines Kindes, das mit seinem Schneeball Papas Nase getroffen hat. Eine halbe Stunde später wird der Vater wieder gebraucht, um ein Spielzeug zu reparieren.

Über sechs Stunden dauerte der Totalausfall von Facebook, WhatsApp und Instagram am Montagabend. Er löste viel Schadenfreude aus. dpa Bildfunk Picture Alliance

Der über sechsstündige Ausfall führte drastisch vor, wie tief soziale Netzwerke unser Leben durchdringen. Heißt: dieses Leben leichter, aber auch durchsichtiger machen. In der Schadenfreude über Facebook stecken das Eingeständnis und die Anerkennung, dass Mark Zuckerberg einen digitalen Welterfolg gelandet hat.

Ein normales Leben hat nichts zu verbergen

Ich nutze Facebook, WhatsApp und Instagram in einer Mischung aus Faulheit und Resignation. Dank dieser Angebote kann ich unendlich leicht mit anderen Menschen Kontakt halten. In diesem Sinn sind Facebook und Co. tolle Erfindungen! Meine Resignation darüber, dass ich vor einer Datenkrage niederknie, hält sich in Grenzen. Ich bestimme immer noch selbst, was ich schreibe und welche Fotos ich poste. Und was gibt es in einem normalen, unauffälligen Leben schon zu verbergen? Datenschützer setzen persönliche Daten gern mit wichtigen gleich. Tatsächlich ist der Datensatz der meisten Menschen trivial, die Datenschützer wollen sich nur wichtigmachen.

Die moralische Entrüstung über die Profitgier von Facebook (in den USA) oder die neuen WhatsApp-Nutzungsbedingungen (in Deutschland) geht meines Erachtens ins Leere. Ich kann keinem Unternehmen vorwerfen, dass es mit mir Geld verdienen will. Auch nicht, dass Facebook WhatsApp gekauft hat für einen großen Datenabgleich. Vielmehr stehen Netzpolitikerinnen und Netzpolitiker in der Pflicht, Facebook und Co. Grenzen zu setzen. So wie jede neue Technik mit seinen Auswüchsen reglementiert gehört. Die künftige Bundesregierung darf hier gern die Initiative ergreifen.