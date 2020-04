Saudi-Arabiens König Salman Ibn Abd al-Aziz will das Strafrecht in seinem Land reformieren. Die Regierung gab bekannt, die Todesstrafe für minderjährige Straftäter sei abgeschafft. Salman habe per Dekret verfügt, dass die maximale Haftstrafe für Minderjährige nun bei zehn Jahren liege. Vor wenigen Tagen wurde schon die Strafe Auspeitschen abgeschafft - Straftäter sollen stattdessen zu Haft-, Geldstrafen oder Sozialstunden verurteilt werden. Die saudische Menschenrechtskommission kündigte weitere Reformen an. Ob, wie von Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International und Human Rights Watch gefordert, auch die Todesstrafe als solche abgeschafft werden soll, ist nicht bekannt.