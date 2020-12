Am Himmel gibt es heute Abend einen besonders hellen Fleck zu sehen - der eigentlich gar keiner ist. Die beiden Planeten Saturn und Jupiter stehen sich auf ihrer Umlaufbahn so nahe, dass sie von der Erde aus gesehen wie ein heller Stern aussehen. Die meisten Menschen in Deutschland können aber wohl nichts erkennen - das Wetter ist zu schlecht. Die nächste Chance gibt es Berechnungen zufolge in 2080.