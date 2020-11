per Mail teilen

Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy steht in Paris vor Gericht. Die Anklage wirft ihm Bestechung vor. Sarkozy war von 2007 bis 2012 Präsident in Frankreich. Zwei Jahre nach dem Ende seiner Amtszeit soll er einem Staatsanwalt einen lukrativen Posten in Aussicht gestellt. Als Gegenleistung habe Sarkozy Informationen über ein gegen ihn laufendes Ermittlungsverfahren verlangt. Im Falle einer Verurteilung drohen dem früheren französischen Präsidenten bis zu zehn Jahre Haft und eine millionenschwere Geldbuße.