Der Walldorfer Softwarekonzern SAP ist von der Ausbreitung der Corona-Pandemie stärker betroffen als gedacht. Die Prognosen müssen zum zweiten Mal nach unten korrigiert werden.

Der Walldorfer Softwarekonzern SAP hat seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Demnach lag das Betriebsergebnis in den vergangenen drei Monaten bei rund 1,5 Milliarden Euro. Das sind 12 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Die Erlöse aus dem Cloud- und Softwaregeschäft sanken demnach um zwei Prozent. Auch der Umsatz ging im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück.

SAP-Chef Christian Klein musste erneut die Prognosen für das Gesamtjahr 2020 senken. dpa Bildfunk picture alliance/Uwe Anspach/dpa

SAP rechnet mit weniger Umsatz und Gewinn in 2020

Zum zweiten Mal in diesem Jahr korrigiert SAP die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2020 nach unten – sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Der Konzern war zuvor davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft schneller von der Corona-Krise erholen würde. Doch erneut steigende Infektionszahlen und drohende Lockdowns sorgen weiterhin für große Verunsicherung bei den Kunden. Auch der starke Euro wirke sich insgesamt negativ auf den Gewinn aus.

SAP will mehr Kunden für Cloudangebote begeistern

Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 wird somit im schlimmsten Fall 200 Millionen Euro niedriger ausfallen als gedacht. Beim Gesamtumsatz rechnet SAP jetzt mit 27,2 Milliarden Euro bis 27,8 Milliarden Euro. Zuvor hatte der Konzern 27,8 Milliarden Euro bis 28,5 Milliarden angepeilt. SAP will in den kommenden beiden Jahren einen mittleren dreistelligen Betrag in das Softwaregeschäft über das Internet investieren. Vor allem bestehende Kunden der SAP-Kernsoftware zur Unternehmenssteuerung sollen hin zu Cloudangeboten bewegt werden.

"Aufgrund der Corona-Krise befinden sich unsere Kunden an einem Wendepunkt. Für Unternehmen ist der Umstieg in die Cloud, verbunden mit einer echten Neuausrichtung ihres Geschäfts, unerlässlich geworden." SAP-Chef Christian Klein

Aktienkurs bricht zeitweise zweistellig ein

Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen und des neuen Ausblicks brach die SAP-Aktie ein. Zeitweise verlor sie mehr als 20 Prozent und fiel unter die Marke von 100 Euro - so niedrig war der Wert der SAP-Aktie seit Anfang April nicht mehr.