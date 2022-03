Meinung: Achtung Helfer-Macke!

Wer Geflüchteten aus der Ukraine persönlich begegnet, lässt sich auf das unermessliche Leid in diesem Land ein, meint Martin Rupps. Geben ist schöner als Nehmen, aber auch stressiger!

Jetzt ziehe ich wieder los und sammle Geschirr, Kinderkleidung und Spielsachen. Wie im Herbst vor sieben Jahren, als Geflüchtete aus Syrien in Mainz ankamen. Diesmal für Frauen und ihre Kinder aus der Ukraine, die der russische Angriffskrieg vertrieben hat. Ein paar von ihnen sprechen Englisch. Andere machen mit Handbewegungen deutlich, was am meisten fehlt: Schöpflöffel, Föhn, Papier und Schreibzeug. Schallendes Lachen, als ich am Sonntag eine kleine, putzige Wärmflasche aus der Tasche zog.

Föhn und Schöpflöffel dringend gebraucht

Geflüchtete aus der Ukraine erfahren in Deutschland Hilfe von Ehrenamtlichen. Geben ist schöner als Nehmen, aber auch stressiger, meint Martin Rupps dpa Bildfunk Picture Alliance

Ich helfe gern, aber es fällt nicht leicht. Diese Hilfe ist nicht einmal der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein. Wer den betroffenen Menschen persönlich begegnet, lässt sich auf das unermessliche Leid in der Ukraine ein. Das kann ganz schön auf die Stimmung drücken. Aber auch andere Helferinnen und Helfer packen an trotz einem Widerstreit der Gefühle.

Ich bin kritisch geworden gegenüber Geflüchteten nach meinem Engagement in den Jahren 2015 und 2016. Es kamen bzw. kommen auch Männer aus der Ukraine nach Mainz - müssten die nicht zuhause bleiben? Achtung Wirtschaftsflüchtling! lautete mein erster Reflex. Tatsächlich ist es nicht an mir, den Richter zu spielen. Und dass Männer als erstes nach einem Fernseher fragen und Frauen nach Kinderspielzeug – geschenkt.

Geben ist schöner als Nehmen, aber stressiger. Eine soziale Anstrengung. Einige Freunde und Bekannte halten mein Engagement für eine "Helfer-Macke". Sie poltern lieber über steigende Benzinpreise und neue Belastungen für das Gesundheitssystem. Anders als früher bleibe ich dann ruhig und denke: Besucht erstmal eine Ukrainerin mit drei Kindern in einem Mainzer Kasernenzimmer.