Russland will im Fall Alexej Nalwany ranghohe deutsche und französische Regierungsmitarbeiter mit Gegensanktionen belegen. Das sei eine Reaktion auf die Strafmaßnahmen der EU in dem Fall, sagte Außenminister Lawrow bei einer Online-Pressekonferenz. Deutschland sei - so wörtlich - die Lokomotive für die EU-Sanktionen gewesen. Die russische Antwort werde spiegelgerecht ausfallen. Details oder Namen nannte Lawrow nicht. Zuvor hatte die EU wegen des Giftanschlags auf den Kremlkritiker Nawalny Sanktionen gegen mehrere russische Beamte verhängt.