Gestern also hatte das Koalitions-Gezerre um die Abstimmung zur geplanten Beitragserhöhung in Sachsen-Anhalt dann doch ein unerwartetes Ende: Ministerpräsident Reiner Haselhoff legte den entsprechenden Gesetzesentwurf, in dem die Beitragserhöhung für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk formuliert war, gar nicht erst zur Abstimmung vor. Damit ist die Koalition vielleicht vorerst gerettet, aber die geplante Beitragserhöhung noch nicht entgültig vom Tisch – denn gleich gestern Abend kündigten die ARD-Anstalten, Deutschlandradio und das ZDF unabhängig voneinander an, vor das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe zu ziehen. mehr...