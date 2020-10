Dass wir im Jahr 2020 über den sogenannten Altherrenwitz in der Politik diskutieren - das hätte wahrscheinlich niemand vorhergesagt. Aber die Fälle häufen sich. Ein Standpunkt dazu von SWR-Korrespondentin Evi Seibert.

Gerade aktuell: Roland Tichy, der noch-Vorsitzende der renommierten Ludwig-Erhard-Stiftung. Er disqualifizierte sich mit einem sexistischen Artikel über eine SPD-Politikerin, in dem sie auf ihren G-Punkt reduziert wird.

Zuvor hatten wir schon FDP-Chef Christian Lindner, der eine geschasste Generalsekretärin mit einem schlechten Witz verabschiedet, und Möchtegern-Kanzler Friedrich Merz, dem zum Thema Homosexualität als erstes Pädophilie einfällt - was ist da los? Dazu ein Kommentar von Evi Seibert aus dem Hauptstadtstudio:

Diese Bemerkungen von Alltags-Chauvis nur als Altherrenhumor abzutun, das greift zu kurz. Es sind ja nicht nur alte Männer, deren Humor im letzten Jahrhundert stecken geblieben ist. Falls man da überhaupt von Humor sprechen kann.

Immer häufiger dumme Sprüche im Bundestag

Auch viele mittelalte Männer oder Hipster denken so. Politikerinnen fast aller Parteien berichten, dass sich die Stimmung im Bundestag in letzter Zeit stark verändert hat.

Wenn Frauen ans Rednerpult treten, wird es plötzlich laut in den Reihen der Männer. Sie quatschen miteinander oder lassen vermehrt dumme und frauenfeindliche Sprüche raus - überwiegend von Seiten der AfD.

Sind die Sprüche nicht so gemeint? Oder vielleicht doch?

Die Frage ist, ob Linder, Merz & Co. so was nur aus Versehen rausrutscht. Dass sie das so nicht gemeint haben, wie sie hinterher behaupten. Dagegen spricht: Je mehr sie erklären, umso peinlicher und offensichtlicher wird, dass sie innendrin doch genau so gestrickt sind.

Das freut die Männer, denen dieses ganze Gender- und Frauengequatsche schon lange zuwider ist. Sie fühlen sich endlich verstanden. Wer sich Trump in den USA ansieht, der weiß, dass man mit einer solchen Geisteshaltung wieder Wahlen gewinnen kann.

Fall Tichy: Ludwig-Erhard Stiftung zieht Konsequenzen

Das einzig positive ist, dass diese Männer im Rückwärtsgang bei uns sofort öffentlich Gegenwind bekommen haben. Und dass dieses Mal die üblichen lächerlichen Entschuldigungen nicht ausgereicht haben. Im aktuellen Fall bei der Ludwig-Erhard Stiftung folgen Konsequenzen. Das schöne Amt bei der Stiftung ist futsch. Für kleine deutsche Donalds ist bei uns - hoffentlich - kein Platz.