Im Jahr 2020 haben wir – eher unfreiwillig – ein paar Lektionen gelernt. Mit ein bisschen Glück werden die dafür sorgen, dass das kommende Jahr 2021 viel besser werden wird, meint Stefan Giese.

Keine Frage, das Jahr 2020 war Mist, im Großen und Ganzen. Zu viele hatten und haben mit einem gewissen Virus zu kämpfen, zu viele sind ihm zum Opfer gefallen. Die wirtschaftlichen, sozialen und emotionalen Folgen der Corona-Pandemie sind verheerend.

Was lässt sich Gutes sagen über dieses verflixte Jahr? Nicht viel, doch immerhin: Wir alle haben so einiges gelernt in diesem Jahr, wenn auch eher unfreiwillig.

Überraschender Krisenindikator: Klopapier dpa Bildfunk Picture Alliance

Gelernt haben wir, dass körperlicher Abstand und Gesichtsmasken keine Marotte freundlich-distanzierter Asiaten sind, sondern Leben retten können. Dass es keine gute Idee ist, die Digitalisierung ausgerechnet um Schulen einen großen Bogen machen zu lassen. Dass ein funktionierendes Gesundheitssystem Gold wert ist. Dass Kunst und Kultur, Partys und sonstige Geselligkeiten dem Leben erst die Würze geben. Dass die „Helden der Krise“ mehr verdient haben als Applaus vom Balkon oder Gutscheine ihrer Arbeitgeber. Und nicht zuletzt, dass wir einander brauchen.

Manche machten außerdem die Erfahrung, dass ein Keller voll Klopapier nicht glücklich macht. Die Freunde einfacher Antworten kamen nicht umhin festzustellen, dass selbst ein Virus aus dem Ausland (Geburtsort: Wuhan, China) nicht so recht zur Stimmungsmache taugt. Dem selbst ernannten „stabilem Genie“ im Weißen Haus dürfte mittlerweile aufgegangen sein, dass sein desaströser Umgang mit dem „China-Virus“ ihn nicht unbedingt zur Wiederwahl empfohlen hat.

Und das Virus selbst schließlich musste lernen, dass findige Forscherinnen und Forscher überall auf der Welt in Rekordzeit Mittel entwickeln können, um ihm das Leben möglichst schwer zu machen.

Was uns Hoffnung macht

All diese Erkenntnisse nehmen wir mit aus diesem Jahr – und wichtiger noch: Sie geben Anlass zur berechtigten Hoffnung, dass das Jahr 2021 ein viel besseres wird. Und genau das wünsche ich uns allen!