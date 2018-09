Zehn Jahre Qualmverbot in Rheinland-Pfalz Der Rauch hat sich verzogen

Seit rund zehn Jahren gibt es in Deutschland ein Rauchverbot. Die Regelungen sind unterschiedlich, lassen den Rauchern aber noch ein wenig Luft. Bayern, Nordrhein-Westfalen und das Saarland haben die strengsten Regelungen: Der Glimmstängel ist dort in allen Lokalen tabu. Dagegen erlaubt Rheinland-Pfalz wie andere Länder das Rauchen in Einraumkneipen unter 75 Quadratmetern, in denen einfach zubereitete Speisen angeboten werden, sowie in einzelnen kleineren Nebenräumen. Das rheinland-pfälzische Nichtraucherschutzgesetz vom 5. Oktober 2007 trat am 15. Februar 2008 in Kraft - zwischenzeitlich kippte der Verfassungsgerichtshof das Rauchverbot in Einraumkneipen noch.