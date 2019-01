Wörth/Kandel Bundespolizei findet in Kandel-Zug Pfefferspray

Vor den Demonstrationen in Kandel am vergangenen Samstag hat die Bundespolizei bei einem Einsatz gegen mutmaßliche Störer in Wörth Pfefferspray, Fahnen, Kabelbinder und Sturmhauben sichergestellt. Das teilten die Beamten am Montag mit. Nach ihrer Darstellung hatten etwa 80 Insassen einer Regionalbahn im Bahnhof Wörth verhindern wollen, dass Beamte zusteigen. Die Bundespolizei untersagte die Weiterfahrt des Zuges, stellte bei 56 Verdächtigen aus dem linken Spektrum die Identität fest und durchsuchte sie.