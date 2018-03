Vorwürfe wegen sexueller Belästigung Weißer Ring stellt Strafanzeige

Der Weiße Ring hat nach mutmaßlichen Fällen sexueller Belästigung durch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter in Lübeck Strafanzeige gestellt. Das teilte der Bundesvorstand des Vereins in Mainz mit. Außerdem soll das interne Warnsystem verbessert werden.

Der 73 Jahre alte ehemalige Außenstellenleiter steht unter dem Verdacht, hilfesuchende Frauen sexuell belästigt und genötigt zu haben. "Ich schäme mich", sagte die Bundesvorsitzende Roswitha Müller-Piepenkötter am Montag in Mainz.

Bisher haben sich nach Angaben des Weißen Rings zwölf mutmaßliche Opfer gemeldet. Die Vorwürfe bezögen sich vor allem auf das Jahr 2016. Nach Müller-Piepenkötters Ansicht reagierte der Landesverband Schleswig-Holstein zunächst "zögerlich und völlig unangemessen". Der Bundesvorstand habe den Landesverband im Sommer 2017 nach den ersten Hinweisen aufgefordert, den Mitarbeiter sofort abzuberufen. Das sei - obwohl es beim Weißen Ring so Grundsatz sei - nicht geschehen.

Der Bundesvorstand kündigte in Mainz außerdem an, sein internes Frühwarn- und Reaktionssystem zu verbessern. Es sei "zu überlegen", welche rechtlichen Strukturen dafür in der Satzung nötig seien, erklärte Müller-Piepenkötter. Der Fall erschüttere alle. Das Fehlverhalten eines Einzelnen drohe einen "Schatten auf die Arbeit aller" im Verein zu werfen.