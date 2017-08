Unwetter in Rheinland-Pfalz Hagel zerstört Weinberge in Rheinhessen

Es ist ein immenser Schaden für die rheinhessischen Winzer: Unwetter zerstörten vor allem in Gundersheim ganze Weinberge. Der zuständige Minister erteilte den betroffenen Winzern eine Ausnahmegenehmigung.

2:01 min | Sa, 26.8.2017 | 18:00 Uhr | SWR Fernsehen RP Mehr Info Unwetterschäden in Rheinland-Pfalz Ernteausfälle und Überflutungen SWR Schwere Unwetter haben am Freitagabend und Samstagmorgen in Rheinland-Pfalz gewütet. Besonders davon betroffen war die Weinregion Rheinhessen. Hier beklagen Winzer immense Schäden. Video herunterladen (4,73 MB | mp4)

Der Schwerpunkt der Unwetter mit heftigem Wind und Starkregen habe im Kreis Alzey-Worms gelegen, erklärte eine Polizeisprecherin. Im Wonnegau (Landkreis Alzey-Worms) verursachte das Unwetter schwere Schäden in den Weinbergen. Besonders betroffen war die Gemeinde Gundersheim. Weinbauminister Volker Wissing (FDP) machte sich am Samstag ein Bild von den Schäden. "Das ist schlimm, was hier passiert ist", sagte er vor Ort. Die Lese in Gundersheim müsse gleich starten. Sie bekämen die Erlaubnis, früher zu ernten, auch bei geringerem Mostgewicht als gesetzlich vorgeschrieben.

Vor allem der Hagel habe große Schäden angerichtet, sagt der Vorsitzende des Bauern- und Winzerverbandes Alzey-Worms Holker Pfannebecker. In der besonders wertvollen Weinlage "Höllenbrand" etwa erwarten die Winzer enorme Ernteausfälle. In der gesamten Ortslage Gundersheim verzeichne man auf 350 Hektor einen Komplettausfall. Die Weinreben auf weiteren 1.000 Hektar in den Lagen um Gundersheim herum sind nach der Einschätzung zu 30 bis 70 Prozent zerstört.

Keller überflutet, Wasser auf der Straße

Die Mainzer Feuerwehr hatte am Freitagabend eigenen Angaben zufolge innerhalb von eineinhalb Stunden mehr als 130 Notrufe registriert - vor allem aus dem Kreis Alzey-Worms. Bäume stürzten um und blockierten Straßen. Auch Keller seien vollgelaufen. Im rheinhessischen Osthofen stand das Wasser teilweise einen halben Meter in den Straßen.

Festival im Westerwald unterbrochen und evakuiert

Wegen heftiger Gewitter wurde das Spack-Festival in Wirges (Westerwald) am Freitagabend mehrfach unterbrochen. Ein Blitz schlug in einen Bauzaun auf dem angrenzenden Campingplatz ein. Ein Feuerwehrmann und ein Security-Mitarbeiter, die in der Nähe des Zauns standen, wurden leicht verletzt. Laut Polizei musste das Festivalgelände evakuiert werden, betroffen waren rund 3.800 Besucher. Am Samstag ging die Musikveranstaltung wie geplant weiter.

Schlamm und Wasser überfluten Straßen in Vulkaneifel

Feuerwehr kämpft gegen den Schlamm auf einer Straße in Mayen-Betzing

Am Samstag gab es erneut Gewitter, dieses Mal über der östlichen Vulkaneifel. In der Ortschaft Betzing bei Mayen verursachte der Starkregen Schlammflüsse, als die Erde von frisch gesäten Feldern mit dem Wasser auf die Straßen lief. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren etwa 30 Einsatzkräfte im Einsatz, um die Keller von fünf Wohnhäusern von Schlamm zu befreien und die Straßen zu reinigen. Mehrere Blitzeinschläge verursachten bei der Freiwilligen Feuerwehr Mayen Schäden an der Elektronik der Einsatzwagen. Die Polizei meldete Stromausfälle im Ortsgebiet.

Blitzeinschlag im Reitstall

Im Norden von Rheinland-Pfalz mussten sich acht Pferde vor einem Feuer auf eine Weide retten. Blitze schlugen am frühen Samstagmorgen in den Reitstall in Grafschaft (Kreis Ahrweiler) und setzten ihn in Brand, wie die Polizei mitteilte. In dem Stall und einer benachbarten Lagerhalle verbrannten nahezu 1.000 Ballen Heu und Stroh.