Unwetter in Rheinhessen Straßen überschwemmt, Weinberge zerstört

Regen, Hagel und Wind haben am Freitagabend vor allem in Kreis Alzey-Worms Schäden angerichtet. Ein Blitz verletzte bei einem Musikfestival im Westerwald zwei Personen leicht.

Wie eine Sprecherin der Polizei in Mainz mitteilte, stürzten in Rheinhessen Bäume um und blockierten Straßen. Auch Keller seien vollgelaufen. Die Mainzer Feuerwehr registrierte eigenen Angaben zufolge innerhalb von eineinhalb Stunden mehr als 130 Notrufe vor allem aus dem Kreis Alzey-Worms. Ob jemand verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

Wegen des Unwetters wurde das Spack-Festival im Westerwald unterbrochen. Das Festivalgelände in Wirges wurde am Freitagabend nach SWR-Informationen evakuiert. Wenig später schlug ein Blitz auf dem angrenzenden Campingplatz ein. Ein Feuerwehrmann und ein Security-Mitarbeiter wurden verletzt.

Der Schwerpunkt der Unwetter mit heftigem Wind und Starkregen habe im Kreis Alzey-Worms gelegen, so die Polizeisprecherin. Es gebe aber auch Schadensberichte aus anderen Bereichen des Polizeipräsidiums Mainz, diese reichten bis nach Bad Kreuznach und in den Donnersbergkreis hinein.

Im Wonnegau (Landkreis Alzey-Worms) verursachte das Unwetter schwere Schäden in den Weinbergen. Besonders betroffen war die Gemeinde Gundersheim. Ein Winzer sagte dem SWR, er erwarte in der wertvollen Weinlage "Höllenbrand" Ernteausfälle zwischen 30 und 50 Prozent. Teilweise habe der Hagel die Weinberge komplett zerstört, die Reben seien "völlig entlaubt". Weinbauminister Volker Wissing (FDP) will sich heute ein Bild von der Lage machen und die geschädigten Weinberge besuchen.

In Osthofen (auch Landkreis Alzey-Worms) stand das Wasser teilweise einen halben Meter in den Straßen. Auf Plattformen posteten Anwohner Videos der überfluteten Straßen.

Im Norden von Rheinland-Pfalz mussten sich acht Pferde vor einem Feuer auf eine Weide retten. Blitze schlugen am frühen Samstagmorgen in einen Reitstall in Grafschaft (Kreis Ahrweiler) und setzten ihn in Brand, wie die Polizei mitteilte. In dem Stall und einer benachbarten Lagerhalle verbrannten nahezu 1.000 Ballen Heu und Stroh.