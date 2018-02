Ungewöhnliches Gefährt in Stadecken-Elsheim Auf dem "Holzrad" unterwegs

Mit einem Holzpfosten anstelle eines Rades am Anhänger hat die Polizei einen Autofahrer angehalten. Er fiel Passanten auf, weil das "Ersatzrad" ab und an zu qualmen anfing.

Der 27 Jahre alte Mann war am Samstag zwischen Ingelheim am Rhein und Stadecken-Elsheim (Kreis Mainz-Bingen) unterwegs. Das linke Rad seines Anhängers hatte er durch einen Holzpfosten ersetzt, der seitlich quer angebracht war. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Fahrer das Holzstück "professionell mit einem Spanngurten an dem Hänger befestigt".