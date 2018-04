Umstrittene Kosten für die Behindertenhilfe Wer prüft die Verwendung der Steuer-Milliarde?

Die Ausgaben von Behindertenwerkstätten will der Rechnungshof überprüfen

Die CDU-Opposition dagegen hält eine externe Prüfung durch den Rechnungshof für objektiver. Über den Gesetzentwurf der CDU stimmt der Sozialausschuss des Landtags heute ab. Die Regierungsfraktionen werden die Initiative der Opposition im Ausschuss wohl ablehnen. So hatte sich der Grünen-Abgeordnete Daniel Köbler am Dienstag in der "Rheinpfalz" geäußert. Mit einem Nein im Ausschuss dürfte der CDU-Vorstoß auch bei der noch folgenden Abstimmung im Landtag durchfallen.