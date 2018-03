Orangenkisten auf B51 bei Bitburg Lkw-Fahrer nach schwerem Unfall gestorben

Mehr Info

Unfall auf B51

Lkw-Fahrer erliegt seinen Verletzungen

Ein Lkw-Fahrer ist nach dem schweren Unfall am Freitag auf der B51 in der Nähe von Bitburg in einem Trierer Krankenhaus gestorben. Weil Diesel ausgelaufen war, kam es auf der Strecke am Samstagvormittag noch zu Behinderungen.