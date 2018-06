Öl-Tanklager in Mertert Ausbaupläne "auf Eis gelegt"

Öl-Tanklager in Mertert

Das teilte der luxemburgische Arbeitsminister Nicolas Schmit der sozialdemokratischen LSAP am Montagabend mit. Das privat betriebene Tanklager im Hafen von Mertert sollte von 60.000 auf 150.000 Kubikmeter mehr als verdoppelt werden. Dagegen hatten sich die deutsche Gemeinde Temmels sowie die luxemburgischen Gemeinden Grevenmacher und Mertert gewehrt.

Der Bürgermeister von Mertert, Jerome Laurent, begrüßte die Entscheidung. "Der Ausbau wurde auf Eis gelegt, was mir eben auch noch vom Vizepremier und Wirtschaftsminister Etienne Schneider bestätigt wurde", so Laurent.

Gelagert werden sollte das Öl in Tanks, die alle miteinander verbunden sind. Für die betroffenen Gemeinden eine Art Pulverfass. In den Tanks sollten die Ölreserven des Großherzogtums gelagert werden. Völlig überflüssig, haben alle Gemeinden immer gesagt. Denn Öl gäbe es auf der deutschen Seite genug. Deshalb gab es von Anfang an einen deutsch-luxemburgischen Widerstand gegen die Pläne der luxemburgischen Regierung.