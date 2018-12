Nach dem Hochwasser

In Ürzig an der Mittelmosel haben die Aufräumarbeiten begonnen

Das Hochwasser der Mosel geht weiter zurück. Da für heute nur wenige Regenschauer vorhergesagt sind und es in den kommenden Tagen trocken bleiben soll, rechnen die Experten damit, dass die Pegel weiter sinken werden.

Die Mosel ist von der französischen Grenze bis Zeltingen für die Schifffahrt wieder freigegeben. Das hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Trier mitgeteilt. Zwischen Zeltingen und Koblenz werde es voraussichtlich noch bis zum frühen Abend dauern. Die Binnenschiffer sollten anfangs noch besonders vorsichtig fahren und auf Treibgut achten.

Keine Überflutung in Zell

Das Hochwasser an der Mosel ist nach Einschätzung des Meldezentrums Trier weitgehend glimpflich verlaufen. Maßnahmen wie mobile Schutzwände hätten gut funktioniert, sagte Michael Schuhmacher, Leiter des Meldezentrums. "Man kann es jetzt zum Beispiel in Zell festmachen. Die haben ihren Hochwasserschutz vor einigen Jahren noch einmal um 30 Zentimeter erhöht. Wären die nicht dagewesen, wäre es übergeschwappt", so Schuhmacher.