Elektroschockwaffen bei der Trierer Polizei Erste Taser-Bilanz fällt positiv aus

Die sogenannten Taser verursachten weniger Verletzungen und schreckten Gewalttäter ab, berichtete die Zeitung "Trierischer Volksfreund" am Donnerstag unter Berufung auf einen entsprechenden Behördenbericht. Vom 6. März bis 30. September habe es insgesamt 18 Einsätze gegeben, in denen Beamte die Waffe eingesetzt oder mit ihr gedroht hätten. In vier Fällen sei aus der Distanz "getasert" worden, zweimal wurde die Waffe direkt am Körper angewandt. In zwölf Fällen habe die Androhung gereicht, um Täter zu beschwichtigten. Die Polizei berichtete der Zeitung zufolge, dass Beamte so etliche Konflikte schlichten konnten ohne Schlagstock oder Pfefferspray.



Die Personen, die von den Metallpfeilen der Elektroschockwaffen getroffen worden seien, hätten lediglich Eintrittsstellen oder leichte Rötungen aufgewiesen. Mit einer Elektroschockpistole wird ein Täter mehrere Sekunden lang handlungsunfähig gemacht. Zwei mit Drähten verbundene Pfeile werden in den Brustbereich gezielt, über die Drähte werden dann elektrische Impulse auf den Körper übertragen.



Spezialeinheiten der Polizei arbeiten in Rheinland-Pfalz schon länger mit den Waffen. Beamte der Polizeiinspektion Trier testen bis März nächsten Jahres, ob Taser auch im Streifendienst sinnvoll sind. Die rheinland-pfälzische Landesregierung macht die Einführung von den Ergebnissen des Pilottests abhängig. Taser ist der Name der Herstellerfirma.