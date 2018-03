Angst vor AKW-Cattenom Proteste gegen Atomkraft in Trier

Proteste gegen Atomkraft in Trier

Vor sieben Jahren geschah die Atomkatastrophe im japanischen Fukushima. Bundesweit gab es Demonstrationen und Mahnwachen gegen Atomkraft - auch in Trier. Der Protest richtete sich vor allem gegen das AKW-Cattenom.

Die Demonstranten befürchten, dass eine Katastrophe wie in Fukushima auch in Cattenom möglich ist

Rund 60 Demonstranten hatten sich trotz Regenwetters auf dem Kornmarkt in Trier versammelt, um gegen das nur 60 Kilometer entfernte Atomkraftwerk zu protestieren. Gegen den französischen Schrott-Reaktor, wie viele das AKW hier nennen, will auch die Stadt klagen. Das hat Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe bei der Demonstration verkündet.

Eine gute Nachricht, findet Vicki Überholz. Sie hält Cattenom für eine Gefahr. "Ich halte es für realistisch, dass sich so eine Katastrophe wie in Fukushima auch hier ereignen kann. Cattenom ist wirklich eine tickende Zeitbombe", ist Überholz überzeugt. Cattenom mache ihr Angst, seit 12 Jahren, seit sie in Trier ist. Sie glaubt, dass es hochgehen könnte, sagt sie.