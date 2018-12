Trailpark für Radfahrer am Erbeskopf Mit dem Mountainbike auf der Skipiste

Trailpark für Radfahrer am Erbeskopf

Dort, wo bei Schnee und Eis die Skifahrer über die Piste fahren, sollen ab diesem Frühjahr die Mountainbiker übernehmen. Rund um die Skipiste am Erbeskopf entsteht zurzeit ein Trailpark für Radfahrer. Die Räder können mit dem Skilift nach oben gebracht werden.

Mountainbiker am Erbeskopf.

Insgesamt sollen acht Strecken in drei Schwierigkeitsgraden entstehen. Geplant sind drei für Anfänger ohne komplexe Hindernisse, drei für Fortgeschrittene und zwei mit größeren Sprüngen für sehr geübte Fahrer. Die Strecken sollen auf Rasen und im Wald entstehen. "Die genaue Zahl ist aber jeweils noch nicht richtig festgelegt", sagt Till Dengel vom Trailpark Erbeskopf. "Das ergibt sich auch noch während des Baus, wenn man im Gelände steht und noch Ideen bekommt."

Seit Anfang Februar laufen die Arbeiten an den Strecken. Zwei Stück sollen zur Eröffnung im Frühjahr fertig sein, die anderen sollen nach und nach folgen. Wann genau der Park eröffnet, steht noch nicht fest. Wegen des zwischenzeitlich sehr winterlichen Wetters wurden die Arbeiten im Februar unterbrochen. "Wir planen viel im Hintergrund und hoffen, dass es die nächsten Wochen wieder milder wird", sagt Till Dengel.

Gemeinsam mit drei Partnern gehört er zum Team hinter dem Trailpark. Sie fahren seit Ende der 80er Jahre selbst Mountainbike und haben sich über den Sport kennengelernt. In Ottweiler (Saarland) haben sie bereits gemeinsam eine Mountainbike-Strecke gebaut. "Wir kommen nicht aus direkter Umgebung vom Erbeskopf, aber wir alle vier haben hier Skifahren gelernt", sagt Till Dengel. Seit Jahren kenne das Team die Region durch das Mountainbiken, das Skifahren und das Wandern.

Für seinen Sport sei die Topographie am Erbeskopf optimal, sagt Till Dengel. Das weitere Angebot in der Umgebung mit vorhandender Infrastruktur, Bewirtung und Tourismusangeboten würden ebenfalls für den Standort sprechen. Ein großes Plus sei außerdem der Lift: "Man hat immer einen Integralhelm, Schutzkleidung, relativ schwere Mountainbikes, die nicht dafür geschaffen sind, bergauf zu fahren." Der Lift sei deshalb ähnlich sinnvoll wie beim Skifahren. Der Liftbügel wird dabei unter dem Sattel eingehakt und zieht das Fahrrad nach vorne.