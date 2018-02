Temperaturen im Sinkflug in RP Es bleibt saukalt!

Nach Angaben des Deutsche Wetterdienstes (DWD) liegen die Höchsttemperaturen am Sonntag zwischen -1 und -4 Grad. In den tiefen Lagen am Rhein und seinen Nebenflüssen ist es vorübergehend frostfrei. In der Nacht zum Montag gibt es erneut verbreitet mäßigen Frost zwischen -9 und -12 Grad, im Bergland und in ungünstigen Lagen teils auch bis -14 Grad.