Speyer Achtjähriger Junge von Auto erfasst

In Speyer ist am Freitag ein achtjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Kind laut Zeugenaussagen plötzlich zwischen den parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn gerannt. Ein Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge schlug mit dem Kopf auf der Motorhaube auf und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sein Zustand sei aber stabil.