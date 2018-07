Schwere Unfälle in Rheinland-Pfalz Motorradfahrer verliert sein Bein

Schwere Unfälle in Rheinland-Pfalz

Kaum ist der Frühling da, kommt es wieder zu schweren Motorradunfällen im Land. Auf der B421 zwischen Blankenrath und Zell an der Mosel verlor ein Motorradfahrer bei einem Unfall sein Bein. Eine junge Frau verunglückte im Landkreis Kusel tödlich.

Schwere Verletzungen erlitt am Sonntag auch ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B53 in Höhe der alten Wolfer Brücke. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Autofahrer in Richtung Traben-Trarbach auf die Brücke abbiegen. Dabei übersah er das entgegenkommende Motorrad. Dessen Fahrer versuchte noch auszuweichen, stieß aber mit dem Auto zusammen. Danach kam der Motorradfahrer zu Fall, rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein weiteres Fahrzeug.