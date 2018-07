Schulen in Rheinland-Pfalz Acht neue Ganztagsschulen angekündigt

Für Eltern in Rheinland-Pfalz ist weitere Entlastung in Sicht: Ab dem kommenden Schuljahr 2018/19 wird an acht zusätzlichen Schulen im Land Ganztagsunterricht angeboten.

Zu den neuen Ganztagsschulen in Angebotsform gehören die Grundschulen in Queidersbach und Baumholder, die Horebschule in Pirmasens, die Dorschbergschule in Wörth und die Luitpoldschule in Kaiserslautern. Außerdem die Don-Bosco-Förderschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Realschule plus Clemens Brentano in Koblenz sowie das Gymnasium in Edenkoben.