Großreinemachen - das war am Mittwoch im Sealife in Speyer angesagt. Damit Taucher die Panoramafenster im Ozeanbecken in Ruhe putzen konnten, musste einer die Meeresschildkröte ablenken.